Assoluti, Mizzau rientra in gara e vince l’oro nei 200 stile: “Ricomincio a divertirmi”

Alice Mizzau ne ha scritte di pagine importanti nel nuoto. Grande campionessa azzurra con sei medaglie internazionali in palmares e tra di esse un argento e un bronzo mondiale.

Si è rimessa in gioco l’atleta delle Fiamme Gialle e lo ha fatto anche agli Assoluti di Riccione, dove è rientrata e dove è salita di nuovo sul podio grazie all’oro conquistato nei 200 stile libero con il tempo di 1’59”59: “Era tanto che non lo facevo – ha detto ai microfoni di Raisport – ho ricominciato a divertirmi, ringrazio le Fiamme Gialle che hanno creduto sempre in me, anche quando io non lo facevo”. Alice poi ha concluso: “Questa voglia l’ho ritrovata grazie ai miei compagni di allenamento di San Marino”.

La parole di Federica per Alice

“Premiare Alice è stato un passaggio di testimone – ha detto Federica Pellegrini a Raisport – è un punto di partenza il tempo di oggi, vedremo la migliore Alice, ha solo bisogno di prendere confidenza. E’ stata molto brava”. Arrivano le parole della Divina che ha premiato la stessa Mizzau sul podio. Loro amiche e loro ex compagne di Nazionale.

