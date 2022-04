Civitavecchia – La grande Boxe PRO torna dare spettacolo con l’attesissimo Campionato Mondiale IBO dei Pesi Superpiuma tra il campione Michael “Lone Wolf” Magnesi e lo sfidante, il messicano Dennis Contreras. Una difesa di grande levatura, che viene disputata sul ring del PalaSport di Civitavecchia, per un grande ritorno della boxe PRO su Discovery e su Eurosport 2.

Magnesi si conferma campione del Mondo IBO Superpiuma grazie a un KOT al 5° round inflitto al coriaceo e indomito Contreras. Per il boxer di Cave si tratta dell’ennesimo successo di un carriera che si sta facendo sempre più brillante

“Sapevo che sarebbe stato un match difficile e duro perchè Contreras è un validissimo pugile – dice Magnesi a margine del match – con il mio team avevamo studiato una tattica che, visto il risultato, si è rivelata vincente. Ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato per raggiungere questo obiettivo, a cominciare dal mio Manager, Davide Buccioni, mia moglie e agente, Alessandra Branco, il mio Maestro Massai e il mio staff, e la Federazione Pugilistica Italiana.”

Incontro che fa da preludio alla sfida iridata Magnesi contro Contreras è quello per la Cintura Mondiale IBO Youth dei Pesi Leggeri tra il tarquinese Christian Gasparri (8v) e il colombiano Santiago Garces (4v4S)). Gasparri s’impone con verdetto unanime alla fine di un match molto intenso e combattuto, conquistando così il titolo mondiale Youth IBO dei Leggeri. (fpi.it)(foto@Federpugilistica-Facebook)

