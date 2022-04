Il dolore al ginocchio persiste: il Papa arriva in auto fin all’altare

Città del Vaticano – Il dolore al ginocchio continua e per Papa Francesco salta la processione della Domenica delle Palme. Il Pontefice, già claudicante durante il Viaggio Apostolico a Malta, arriva in auto fin sul sagrato della basilica vaticana, dove è allestito l’altare. A differenza delle altre celebrazioni, la sede non è posta al centro delle grandi colonne sotto la loggia delle benedizioni, ma davanti l’altare.

“La salute è capricciosa, c’è questo problema al ginocchio che tira fuori problemi di camminamento. E’ fastidioso ma va migliorando. Almeno così posso viaggiare, fino a due settimane fa non potevo fare nulla. Sta andando meglio, ma a questa età non si sa come può finire la partita”, aveva detto una settimana fa il Santo Padre ai giornalisti che lo avevano accompagnato sul volo papale di ritorno da Malta.

