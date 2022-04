Dragona, anziana “collassa” mentre passeggia con il cane. Aperta un’indagine: “Ferite sospette”

Ostia – Cadendo mentre passeggiava con il cane dei figli: così una donna di 76 anni avrebbe riportato numerose fratture alle costole e un edema cerebrale. Una ricostruzione che, però, non convince del tutto il personale medico che ha soccorso l’anziana, e che ha quindi richiesto l’intervento della Polizia di Stato.

Il fatto risale alle 11.30 di sabato 9 aprile. La donna, classe 1946, stava portando a spasso il cane nel Parco del Drago, in zona Dragona, quando sarebbe improvvisamente “collassata”, cadendo all’indietro. All’incidente ha assistito un uomo, che ha immediatamente allertato i soccorsi.

Trasportata d’urgenza all’ospedale Grassi di Ostia mentre era ancora cosciente, la 76enne è stata poi trasferita al San Camillo, dov’è attualmente ricoverata in terapia intensiva, in coma farmacologico. Ma sono stati i sanitari del nosocomio lidense a sollevare i primi dubbi sulla dinamica degli eventi: secondo i medici che l’hanno soccorsa e visitata, infatti, le – numerose – ferite riportate dalla donna potrebbero non essere compatibili con una semplice caduta.

E così, il personale medico del Grassi ha deciso di allertare gli agenti del X Distretto Lido, che hanno aperto un’indagine per accertare le circostanze dell’incidente della donna.

I poliziotti hanno immediatamente scartato l’ipotesi dello scippo: al momento del ricovero in ospedale, infatti, alla 76enne non mancava nulla, né il portafogli né le chiavi dell’auto. Secondo chi indaga le ferite riportate potrebbero essere, piuttosto, una conseguenza dell’età avanzata e di una “brutta” caduta: d’altronde, spiegano le forze dell’ordine, l’uomo che ha assistito alla scena era lì a pochi metri, e se fosse successo dell’altro l’avrebbe quasi certamente visto.

L’anziana, inoltre, stava portando al guinzaglio il cane dei figli – fuori città per una vacanza -, ed è plausibile che possa averne perso improvvisamente il controllo, cadendo a terra.

Al momento, comunque, proseguono le indagini degli uomini e delle donne del X Distretto Lido, i soli in grado di stabilire la dinamica dell’incidente.

