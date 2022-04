Dragona, morta l’anziana caduta nel parco. E’ “giallo” sulle ferite

Ostia – Non ce l’ha fatta l’anziana caduta mentre passeggiava con il cane nel Parco del Drago, in zona Dragona (leggi qui).

Dopo essere stata trasportata d’urgenza al Grassi, la 76enne era stata trasferita nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Camillo di Roma, dov’è deceduta intorno alle ore 13 di domenica 10 aprile.

La donna aveva riportato gravi ferite, fra cui un edema cerebrale e numerose fratture alle costole, che i sanitari che l’avevano soccorsa avevano giudicato “sospette”, ovvero troppo gravi per poter essere compatibili con una semplice caduta: per questo avevano richiesto l’intervento degli agenti del X Distretto Lido, che adesso indagano per ricostruire la dinamica degli eventi.

I poliziotti hanno immediatamente scartato l’ipotesi dello scippo: al momento del ricovero in ospedale, infatti, alla 76enne non mancava nulla. Secondo gli investigatori le ferite riportate potrebbero essere, piuttosto, una conseguenza dell’età avanzata e di una “brutta” caduta, ma le indagini sono ancora in corso.

Intanto, la salma dell’anziana è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

