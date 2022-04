“La foce del Tevere diventi monumento naturale”: i dem di Fiumicino convocano un’assemblea

Fiumicino – “Una vasta area naturalistica protetta con un ambiente umido che ospita stabilmente oltre 200 specie di uccelli. Una riserva naturale statale che alle spalle tutela e protegge quasi 16mila ettari di territorio costiero, dalle dune di Palidoro a nord, a quelle di Torvajanica a sud, passando per pinete secolari, boschi di macchia mediterranea, ma anche terreni di bonifica profondamente segnati e trasformati dall’opera dell’uomo a cavallo tra l’800 e il 900.

E’ questo lo scenario che oggi si presenta alla foce del Tevere, il più grande fiume dell’Italia centrale. Uno scenario, quello di Isola Sacra, che tuttavia non è solo rose e fiori”.

Inizia così una nota diffusa dai membri del circolo “Italo Alesi” del Partito democratico di Fiumicino, che spiegano: “Quest’area da tempo viene minacciata dall’aggressione della cementificazione di una zona altamente antropizzata e in continuo sviluppo. Una foce caratterizzata, peraltro, dall’utilizzo degli argini del fiume come il più grande approdo naturale del Mediterraneo”.

“La proposta di proteggere la foce del Tevere definendola monumento naturale può rappresentare una grande occasione di tutela e sviluppo del nostro territorio – sostengono i dem -. Un monumento naturale è, infatti, un’area caratterizzata da un elemento naturale o anche culturale, di elevato pregio quasi a rappresentarne un’unicità”.

“Il Partito democratico, in tutte le istituzioni, si è fatto promotore e primo firmatario di questo tipo di proposta. Il Circolo Alesi del Partito democratico di Fiumicino partecipa e sostiene questa battaglia di tutela e valorizzazione delle bellezze del nostro territorio. Per questo abbiamo deciso di approfondire l’argomento in occasione della Marcia degli Aironi (organizzata da Lipu di Ostia e dal Comitato SaiFo per il 24 aprile), in un’assemblea pubblica alla quale parteciperanno le proponenti di due ordini del giorno, presentati in Comune e in Regione, ovvero la presidente della commissione Ambiente del Comune di Fiumicino, Paola Magionesi e la consigliera regionale Michela Califano”.

L’appuntamento è per mercoledì 13 aprile alle 18:00 presso il Circolo Italo Alesi di via Formoso 84, a Fiumicino.

