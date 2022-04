L’assessore capitolino: “Porteremo Ostia nel mondo, è molto più che il mare di Roma”

Ostia – “A Ostia serve una vera rivoluzione: penso al suo lungomare, penso alla pineta. Su Ostia serve, mi auguro quanto prima, un bando internazionale per immaginare un lungomare diverso più accogliente esteticamente più bello e che comunichi al mondo che Roma è una città di mare. La Capitale d’Italia ha venti chilometri di costa è giunta l’ora di comunicarlo in maniera migliore, e credo che su questo il sindaco Gualtieri abbia le idee talmente chiare che non c’è bisogno di ricordarlo”.

Così Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Turismo e Grandi Eventi di Roma, intervenuto al programma “Gli Inascoltabili” in prnda su Radio New Sound Level.

“Da fine maggio – ha spiegato – inizieremo le fiere turistiche, da Francoforte a Tokyo. Ostia tornerà nelle fiere turistiche dove andrà Roma. E’ fondamentale comunicare che Roma ha il mare: molte volte, infatti, si pensa che Ostia sia una realtà staccata da Roma. Ma non c’è soltanto il mare: penso anche agli scavi di Ostia Antica, che sono il secondo polo archeologico più esteso di Europa dopo Pompei, alla pineta di Castelfusano… C’è anche un tema di rivalutazione e riqualificazione di un territorio dalle potenzialità uniche che, tra l’altro, ci aiuterebbe a rendere i turisti più stanziali a Roma: se valorizziamo Ostia è probabile che si fermino per una notte in più a Roma”.

