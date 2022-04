Martinenghi secondo al mondo nei 100 rana: fa 58”57 e vola al Mondiale

Riccione – Fa le valigie Nicolò Martinenghi. Non solo per il Mondiale di Budapest, ma anche per gli Europei di Roma.

L’azzurro fa 58”57 nei 100 rana e vince il titolo italiano insieme alla conquista del già, proprio record italiano. E’ uno dei grandi giovani della Nazionale Italiana che ha già scritto pagine indimenticabili Martinenghi.

Ne scrive un’altra il bronzo in staffetta mista alle Olimpiadi e felice dichiara ai microfoni di Raisport: ”Molto soddisfatto – ha detto – non pensavo di nuotare questo tempo. Fortunatamente non sono calato dopo i Giochi, ho proseguito a nuotare forte, è venuta una bella gara”. Poi prosegue: “E’ bello essere sempre tra i primi a giocarmela”. Il crono appena siglato agli Assoluti di Riccione lo piazza secondo nel mondo. Lui spiega poi e svela il prosieguo della stagione: “I duecento rana evito di farli non li ho preparati e comincia il percorso finalizzato al Mondiale e all’Europeo”.

“Se non avessi fatto il salto di qualità la stagione scorsa, quella importante per il cambio di mentalità – ammette Nicolò – non avrei fatto il tempo di oggi. Continua ora la salita verso la cima”. (foto@DeepBlueMedia)

