Mondiali di curling, l’Italia ci prova: in gara con gli Stati Uniti per il bronzo

Sul ghiaccio per una medaglia ai Mondiali, come non era mai accaduto nella storia. Nella rassegna iridata di Las Vegas la Nazionale italiana maschile di curling allenata da Claudio Pescia si giocherà un bronzo contro i padroni di casa degli Stati Uniti questa sera a partire dalle 20 italiane.

Dopo il terzo posto nel round robin gli azzurri hanno infatti dominato il turno di playoff contro la Svizzera, battuta 10-4, e hanno dovuto poi arrendersi soltanto ai campioni olimpici e iridati in carica della Svezia guidati, come sempre, dal loro formidabile skip Edin. Già capace di migliorare il quinto posto del lontanissimo 1976, adesso l’Italia va a caccia della medaglia contro gli Stati Uniti già superati nell’ultimo turno del round robin.

Formidabile la formazione tricolore scesa in pista contro la Svizzera: Joel Retornaz (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Aeronautica Militare), Simone Gonin (Aeronautica Militare) ed Amos Mosaner (Aeronautica Militare) chiudono di fatto il match già alla prima mano con un end da quattro punti che condiziona l’andamento dell’intero incontro. Da lì un punto per parte nel secondo e terzo end e due per parte poi nel quarto e nel quinto con il risultato sul 7-3 all’intervallo. Gli azzurri proseguono in gestione: marcano un punto nel sesto, ne subiscono uno nel settimo e ne marcano due nell’ottavo che constringono gli elvetici alla resa sul 10-4. (foto@Wcf)

