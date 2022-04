Mondiali di short track, l’Italia della staffetta femminile in finale per l’oro

Sprazzi azzurri nella seconda giornata dei Mondiali di short track in Canada. Sul ghiaccio di Montreal la Nazionale degli allenatori Kenan Gouadec ed Assen Pandov porta in Finale A la staffetta femminile con il 2° posto nella semifinale odierna e domani avrà l’opportunità di giocarsi una medaglia nell’atto conclusivo della prova a squadre. Nelle gare individuali i migliori risultati per l’Italia arrivano invece sui 1500 metri dove Cynthia Mascitto (Esercito) al femminile e Luca Spechenhauser (Carabinieri) al maschile centrano il 7° posto in Finale A.

L’ottima notizia di questo sabato arriva così dal quartetto azzurro al femminile: Mascitto, Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) e Arianna Valcepina (Fiamme Gialle) chiudono infatti al secondo posto la loro batteria di semifinale davanti alla Polonia e alle spalle della sola Olanda conquistando così un posto in Finale A dove domani se la vedranno contro Corea del Sud, Olanda e i padroni di casa del Canada. Obiettivo già raggiunto per la formazione tricolore che portava sul ghiaccio due elementi su quattro all’esordio assoluto sulla scena iridata.

Nelle distanze individuali, in aggiunta ai due settimi posti già citati, si aggiunge il sesto posto in Finale B dei 1500 metri per Arianna Valcepina (quattordicesima complessivamente sulla distanza) mentre sui 500 metri – l’altra distanza del programma odierno – Thomas Nadalini (Fiamme Oro) e Spechenhauser si sono fermati ai quarti di finale tra gli uomini così come Arianna Valcepina tra le donne.

