Ritmica, Raffaeli fa tris di argenti in Coppa del Mondo: “Posso crescere ancora”

Sofia Raffaeli incanta in Bulgaria. Dopo il secondo posto ottenuto ieri alla conclusione delle due giornata dedicate all’all around della ginnastica ritmica, sale ancora sul podio in competizione. Nella Coppa del Mondo di questo fine settimana, l’azzurra giovanissima, che vanta già un palmares di tutto rispetto, ha messo al collo due argenti.

Lo ha fatto nel cerchio, nella palla e nelle clavette. La città di Sofia l’aveva lanciata lo scorso anno nell’universo della ritmica dove la Raffaeli è diventata grande: “Sono felice di queste medaglie vinte, anche se sono consapevole – ha spiegato Raffaeli – che posso ancora fare di più. Ma sono soddisfatta di aver centrato tutte e quattro le finali per la prima volta”. Dichiara la giovane atleta sul sito della Federginnastica.

(foto@Federginnastica/SimoneFerraro)

