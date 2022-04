Sterline d’oro, i vantaggi di questo investimenti

Tra i tanti cambiamenti apportati da Internet, c’è anche l’occasione di gestire i propri investimenti finanziari con maggiore velocità e semplicità. Diverse app permettono di verificare le quotazioni delle Borse di tutto il mondo in tempo reale e di fare trading, in modo più o meno aggressivo, anche dal divano di casa propria.

Per chi però non ha dimestichezza con questa tipologia di investimento, ma cerca asset finanziari remunerativi e sicuri, la risposta risiede in un bene rifugio che non perde praticamente mai il suo valore: l’oro.

L’appetibilità finanziaria di questo metallo prezioso dipende dal fatto che la sua quotazione, per quanto influenzata anche dall’andamento dei mercati, non potrà mai scendere sotto una certa soglia, né tanto meno arrivare a zero. Molte persone scelgono questo tipo di investimento sapendo di salvaguardare il potere d’acquisto del loro denaro e, sul lungo termine, poter avere una rendita.

Le forme di investimento sono diverse. Una di queste, che offre una serie di vantaggi, è acquistare sterline d’oro.

Cosa significa investire in sterline in oro

Per i neofiti del settore, va fatta immediatamente una precisazione: non si sta parlando del valore numismatico della moneta. Per spiegarsi meglio: non conta quando la moneta sia stata coniata, se è antica oppure rara. Questi elementi rientrano appunto nella numismatica, e monete preziose per questo motivo hanno quotazioni diverse che dipendono anche dall’incontro fra l’offerta del venditore e la richieste dell’acquirente.

In questo caso invece si parla del valore concreto dell’oggetto, dettato dal fatto che è realizzata in oro. Insomma è un modo per acquistare un “pezzo” del prezioso metallo evitando i lingotti, più impegnativi sia per dimensioni che costo.

I vantaggi di acquistare oggetti preziosi piccoli

Non è possibile acquistare azioni dell’oro, semplicemente perché non esistono. E’ possibile comprare azioni di società minerarie, volendo, che è una forma indiretta di investimento sull’oro

Quando si parla di mettere i propri risparmi nell’oro, quindi, significa proprio acquistare il prodotto, e le monete d’oro sono una scelta ideale: piccole e maneggevoli, leggere e facili da trasportare e da conservare.

Inoltre, l’investimento economico è ovviamente inferiore a quello necessario per acquistare un lingotto d’oro. Il costo dipende ovviamente dal suo peso, ma un lingotto di 1 chilo ha un valore che oscilla intorno ai 55mila euro. Un capitale che pochi hanno a disposizione. Una singola sterlina d’oro invece ha una prezzo intorno ai 400 euro.

Resta una sola questione: dove acquistare le sterline d’oro? L’ideale è farlo online, da rivenditori autorizzati tramite l’iscrizione alla Banca d’Italia. Potete rivolgervi con fiducia a www.sterlina-oro.info per conoscere le quotazioni e i metodi d acquisto, o anche solo per chiedere informazioni personalizzate senza alcun impegno.

La convenienza a livello fiscale

C’è un altro vantaggio quando si sceglie di puntare sulla compra vendita di oro: questo investimento è esente da IVA. A patto, però, che tale acquisto sia fatto presso Operatori professionali in oro e presenti nel relativo albo della Banca d’Italia.

E’ anche indispensabile conservare l’atto di acquisto ufficiale; diversamente, non potendo certificare il capitale iniziale, le plusvalenze saranno calcolate sul 25 per cento del valore attuale, e su questa cifra di applicherà la tassazione del 26 per cento.