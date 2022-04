Melbourne – E’ trionfo a Melbourne per la Ferrari. L’Italia si risveglia con un clamoroso successo della Rossa. E’ stato appassionato il tifo degli italiani nella notte che ha preceduto la Domenica delle Palme e chi non ha seguito la Scuderia di Maranello in tv, la trova prima al Gran Premio d’Australia all’aprire gli occhi dall’altra parte del mondo.

Charles Leclerc, già primo grazie alla pole position conquistata in qualifica, è rimasto là in testa per tutta la gara. E’ stata una terza prova eccezionale della Ferrari, dopo la vittoria all’esordio e i secondi e terzi gradini in Arabia Saudita. Stavolta si è imposta ancora e lo ha fatto con uno straordinario francese. La Formula Uno ritrova la storia italiana in pista e lo fa con la nuova generazione di piloti, talenti di questi anni.

Si presenta bene la stagione odierna. Sognano i tifosi nuovi trionfi leggendari, mentre intanto il Mondiale sembra scorrere liscio per la Rossa: “E’ la prima vittoria in cui abbiamo controllato, ma che macchina che avevamo, è fortissima e molto affidabile”. Sorrisi e sprazzi di gioia vera per Leclerc che racconta la sua cavalcata davanti, dall’inizio alla fine: “Le gomme – aggiunge il pilota monegasco – hanno tenuto benissimo. Sono molto felice, è incredibile vincere qui. E’ grandioso tornare in queste posizioni dopo le due difficili annate che abbiamo avuto”.

Al secondo posto si è piazzata la Red Bull di Sergio Perez, mentre è terza la Mercedes di George Russell. Quarta l’altra Mercedes di Lewis Hamilton. E fuori subito Sainz e Verstappen.

(foto@ScuderiaFerrari-Twitter)

