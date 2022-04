Ucraina, l’appello del Papa: “Basta armi! Si inizi una tregua pasquale per arrivare alla pace”

Città del Vaticano – “Si depongano le armi! Si inizi una tregua pasquale; ma non per ricaricare le armi e riprendere a combattere, no!, una tregua per arrivare alla pace, attraverso un vero negoziato, disposti anche a qualche sacrificio per il bene della gente. Infatti, che vittoria sarà quella che pianterà una bandiera su un cumulo di macerie?”.

Al termine della Messa della Domenica delle Palme (leggi qui), celebrata in una piazza San Pietro che è tornata a popolarsi con oltre 60mila fedeli dopo due anni di stop dovuti al Covid, Papa Francesco lancia l’ennesimo accorato appello per la pace in Ucraina.

Francesco ricorda le parole che l’Angelo rivolse a Maria nel giorno dell’Annunciazione: “Nulla è impossibile a Dio”. E il Pontefice lo ripete: “Nulla è impossibile a Dio. Anche far cessare una guerra di cui non si vede la fine. Una guerra che ogni giorno ci pone davanti agli occhi stragi efferate e atroci crudeltà compiute contro civili inermi. Preghiamo su questo”.

“Siamo nei giorni che precedono la Pasqua. Ci stiamo preparando a celebrare la vittoria del Signore Gesù Cristo sul peccato e sulla morte. Sul peccato e sulla morte, non su qualcuno e contro qualcun altro. Ma oggi c’è la guerra. Perché si vuole vincere così, alla maniera del mondo? Così si perde soltanto. Perché non lasciare che vinca Lui? Cristo ha portato la croce per liberarci dal dominio del male. È morto perché regnino la vita, l’amore, la pace”, aggiunge il Papa, prima di supplicare “una tregua pasquale”.

Nel suo breve discorso prima delle benedizione finale, Papa Bergoglio prega anche per il Perù, “che sta attraversando un difficile momento di tensione sociale. Vi accompagno con la preghiera e incoraggio tutte le parti a trovare al più presto una soluzione pacifica per il bene del Paese, specialmente dei più poveri, nel rispetto dei diritti di tutti e delle istituzioni”.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

ilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Papa & Vaticano, clicca su questo link.

ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte