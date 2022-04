X Municipio, prolungato il piano freddo: “Non ci sono motivi per interromperlo”

Ostia – Sarà prolungato di due settimane, fino al 18 aprile, il piano freddo del Municipio X di Roma.

A renderlo noto è stata Mirella Arcamone, presidente della commissione municipale Politiche Sociali e Abitative e capogruppo di Demos – Laboratorio Civico X. “Non ci sono motivi per interrompere il servizio offerto alle persone senza dimora – spiega Arcamone -, che peraltro li sta aiutando ad uscire dal disagio in modo progettuale: i fondi non sono esauriti, c’è la disponibilità degli operatori e dello spazio“.

“Ringrazio i componenti della commissione per la sensibilità e lungimiranza. Adesso ci auguriamo che si proceda presto dal punto di vista amministrativo a dare corso tale indirizzo”, ha detto.

“Un ringraziamento particolare – ha sottolineato Arcamone – va all’assessora Lancia che, appena insediata, ha lavorato incessantemente per offrire un servizio essenziale ed utile alle persone senza dimora”.

