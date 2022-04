Al Teatro Belli in Trastevere “Vite a scadenza”: una commedia di Claudio Boccaccini

Roma – Va in scena al Teatro Belli in Trastevere “Vite a scadenza”: uno spettacolo di Claudio Boccaccini. tra gli attori recitano il figlio di Francesco Pannofino e il figlio di Riccardo Rossi. Una commedia avventurosa, amara, che diverte, appassiona e fa riflettere. Lo spettacolo andrà in scena il 12 il 13 e il 14 aprile 2022, alle ore 21.

Elias Canetti, autore geniale (premio Nobel per la Letteratura 1981) immagina una ipotetica e distopica società del futuro in cui gli esseri umani hanno impressa su di loro, sin dalla nascita, la data della loro morte. La fine della vita non sarà più per nessuno un evento imprevedibile, tutti sapranno in anticipo il giorno in cui moriranno. Cambiano dunque la filosofia e la religione oltre a tutti i rapporti interpersonali. Ma “qualcuno” metterà in dubbio questa nuova logica, dando vita ad una serie di imprevedibili sconvolgimenti.

(Il Faro online)