Ardea, 56 gli animali microchippati nella sala consiliare

Ardea – “Si è concluso un altro “Microchip day” presso la nostra aula consiliare “Sandro Pertini”: dalle 9.00 della mattina fino alle 13 circa i veterinari hanno microchippati i cani e i gatti dei cittadini che si erano prenotati attraverso la app TuPassi, sensibilizzando la popolazione all’importanza di questo gesto” – a fare il punto è l’assessore Alessandro Possidoni.

“Da quando abbiamo iniziato questa campagna sono stati microchippati 107 animali (tra cani e gatti) di cui 51 nella scorsa edizione, e 56 nella mattinata di oggi.

La Asl Roma 6, nella figura del direttore dell’anagrafe canina dott. Francesco Citriniti, è stata presente per tutta la mattinata, rispondendo alle domande e alle curiosità dei cittadini e prendendo nota di alcune situazioni da attenzionare.

Sono veramente contento della collaborazione che si è instaurata tra l’anagrafe canina della Asl Roma 6 e la nostra Amministrazione. Purtroppo, preso da altre priorità nella prima parte del mio incarico (come l’anagrafe e i concorsi), non avevo avuto modo di pensare ad eventuali collaborazioni. Ma stiamo recuperando rapidamente. Con la consigliera Paola Soldati, stiamo lavorando per offrire un ulteriore servizio gratuito ai nostri cittadini, ossia una campagna di sterilizzazione, altro argomento importante che merita di essere affrontato. Continueremo anche le campagne di microchippatura gratuita, visti i numerosi messaggi che mi mandate. Iscrivendovi al mio canale Telegram “Alessandro Possidoni Ardea” riceverete aggiornamenti in tempo reale sulle prossime campagne” ha continuato l’Assessore Alessandro Possidoni.

Vorrei ringraziare i veterinari, il direttore della Asl Roma 6, i volontari di “Smarriti e Ritrovati” ed “Attivisti per i diritti animali” e la consigliera Soldati per avermi aiutato nell’organizzazione della giornata. A breve vi daremo ulteriori aggiornamenti” ha concluso l’Assessore Possidoni.

