Elezioni 2023 a Fiumicino, a un passo dall’ufficializzazione dei candidati Sindaco

Ci siamo. A meno di sconvolgimenti dell’ultima ora, domani il centrosinistra dovrebbe sciogliere, in un’ennesima riunione di avvicinamento alle elezioni di Fiumicino 2023, le riserve sul candidato da proporre per lo scranno più alto.

Superate nelle precedenti riunioni eventuali resistenze interne al Partito democratico, è il momento di ottenere il placet anche degli alleati di governo (attuali o futuri).

In questo senso gli occhi sono puntati sull’attuale assessore ai lavori pubblici, Angelo Caroccia, che ha già fatto sapere che correrà con due sue liste civiche. Il nodo da sciogliere è: correrà da solo o in coalizione?

Ad oggi, stando ai rumors della politica, Caroccia avrebbe assicurato il proprio sostegno al centrosinistra, alveo della compagine di governo, solo a patto che il candidato sia l’attuale vicesindaco, Ezio di Genesio Pagliuca.

Ed è proprio questo il nome sul quale da tempo si sta cercando di chiudere il cerchio. Anche stante il fatto che Michela Califano, nome forte nel Pd e consigliera regionale di riferimento, ha detto in più riprese di voler proseguire l’attività politica in Regione, capitalizzando il lavoro svolto in questi anni, anche come commissario Pd in situazioni difficili sparse nella regione Lazio.

A meno di improbabili sconvolgimenti dell’ultima ora, per il centrosinistra sarà Ezio di Genesio Pagliuca a sfidare il candidato del centrodestra. Anche se, va detto, gli equilibri reali delle forze in campo si vedranno solo dopo l’estate, quando la campagna elettorale entrerà nel vivo.

Senza dimenticare che le elezioni regionali e politiche si svolgeranno un po’ prima di quelle amministrative. Certo, gli schieramenti a quel punto sono già compilati e non passibili di variazioni eclatanti, ma i rapporti di forza all’interno delle varie coalizioni potrebbero risentirne.

Il centrodestra ha ormai puntato sul nome di Mario Baccini, che ha avuto la benedizione ufficiale non solo in riunioni di coalizione ma anche in occasioni pubbliche, come il convegno sul Pnrr svolto poco tempo fa alla Corte di Arenaro. In quell’occasione sia la Lega, sia Fratelli d’Italia, sia Forza Italia sia la lista civica Crescere Insieme hanno pubblicamente fatto il proprio endorsement sul nome dell’ex Ministro.

Sempre in quell’occasione c’è chi ha notato l’assenza degli uomini di Paragone (appena fuoriusciti dalla Lega), che pure hanno un peso specifico nel panorama locale. In quel caso, però, l’assenza potrebbe invece essere collegata alla prevista presenza di Claudio Durigon, coordinatore regionale della Lega nel Lazio; troppo fresco lo strappo per permettere interventi sereni. E dunque meglio evitare.

Ma stiamo parlando di criticità contingenti, che nulla hanno a che fare con i rapporti tra partiti, tanto meno di gradimento di un candidato sindaco. Ancora qualche tempo, dunque, poi la corsa al voto partirà ufficialmente.

