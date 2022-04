Formia. “Non affitto ai giornalisti sotto scorta, spaventano gli altri ospiti”. Esplode la polemica

Formia – Voleva affittare un appartamento a Formia, ma le ricerche andate avanti per giorni non sono andate a buon fine perché “sono sotto scorta”.

A raccontare la vicenda è la protagonista, la giornalista Marilena Natale, con un post sui social: “Sentirsi mortificati, per aver fatto il proprio dovere. Questo mi è accaduto oggi. Sono giorni che contatto persone, a Formia per una locazione. Impresa ardua credetemi.

Ma, mai mi sarei immaginata di ricevere un rifiuto perché sono sotto scorta. Dopo aver parlato con un signore, gli spiego tutte le mie esigenze. Lui disponibilissimo, mi spiega tutto. Alla fine quando stiamo per chiudere, gli dico che sono una giornalista e che vivo sotto scorta. Senza nemmeno pensarci due volte, il signore mi risponde: ‘mi spiace ma non posso affittare la casa, sa i carabinieri possono destabilizzare gli altri ospiti che si possono impressionare’.

Io sconcertata ho chiuso la conversazione. Morale della favola a Formia sono ben accetti i clan ma non Marilena Natale tirate voi le somme!”.

Non sono mancati messaggi di solidarietà, ma anche denunce a sostegno della giornalista, non in ultimo la Federazione nazionale della Stampa, il sindacato dei giornalisti, e Articolo 21 oltre a colleghi e cittadini di Formia.

