SITUAZIONE. Dopo il passaggio del fronte nord atlantico che attraverserà l’Italia nel weekend delle Palme, un campo di alta pressione tornerà ad espandersi dall’Europa occidentale verso il Mediterraneo centrale, ricevendo un contributo mite dalle latitudini afro-mediterranee. Favorirà un lunedì più stabile e soleggiato su tutto lo Stivale con temperature in rialzo dopo il calo termico della fine del weekend. Stabile anche martedì con temperature in ulteriore lieve aumento su tutta Italia, su gradevoli valori primaverili, anche se i cieli potrebbero di tanto in tanto venire offuscati dal transito di velature e stratificazioni, del tutto innocue.

METEO LUNEDI’ 11 APRILE. Al Nord: Tempo stabile con cieli generalmente sereni, al più offuscati da sottili e innocue velature al mattino. Temperature stabili o in lieve rialzo, massime tra 17 e 20. Al Centro: Bel tempo con cieli generalmente sereni, al più offuscati da sottili e innocue velature di passaggio verso la sera. Temperature stabili o in lieve aumento, massime tra 15 e 19. Al Sud: Tempo stabile e soleggiato con cieli sereni, offuscati da innocue velature o strati alti la sera in Sicilia. Temperature stazionarie, massime tra 16 e 19.

LUNEDI’: giornata stabile e soleggiata su Toscana, Umbria e Lazio, per cieli sereno o poco nuvolosi. Temperature massime in ripresa, minime invece molto contenute a valle con locali brinate. Venti deboli dai quadranti sud occidentali, a tratti moderati lungo le coste. Mare poco mosso.

Rapido peggioramento nel corso della seconda parte di sabato ad opera di correnti instabili di matrice nord atlantica, con prime piogge prefrontali in prevalenza deboli entro pomeriggio specie sui settori interni e lungo l’Appennino; seguirà una sera-notte instabile in corrispondenza del passaggio frontale che porterà piogge e locali rovesci di nuovo in particolare sui settori interni e appenninici toscani, Umbria ed entro notte anche sul Lazio orientale. Locali e brevi piovaschi anche sui settori occidentali della Toscana. Quota neve dalla tarda sera in calo fin verso i 500-800m sull’Appennino Toso-Umbro. Residua instabilità nella notte di domenica sul Lazio, interessato da qualche breve rovescio; seguirà un rapido miglioramento dal mattino, per una giornata soleggiata su tutti i settori salvo locale variabilità residua sull’Appennino laziale. Temperature massime in leggero calo soltanto domenica, in graduale successiva ripresa su valori miti; valori minimi contenuti sia domenica che lunedì. Venti moderati-forti dai quadranti Sud-Sudovest fino a sabato compreso, in temporanea rotazione da Nordest. Avvio della nuova settimana stabile e progressivamente molto mite.

