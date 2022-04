Ostia, Armando Spada condannato in secondo grado per le minacce a Federica Angeli

Ostia – Confermata la condanna di primo grado di Armando Spada, accusato di tentata violenza privata nei confronti della giornalista Federica Angeli.

A diffondere la notizia è la stessa Angeli, che sui social racconta: “Mi minacciò di morte, mi tenne chiusa in una stanza mentre facevo il mio lavoro nel 2013, la nota inchiesta che poi mi ha fatto finire sotto scorta”, spiega, riferendosi alle indagini che portarono alla maxi operazione di Polizia nota come “Nuova Alba”.

Ma adesso, dice la giornalista, “anche questa mia lotta, difficilissima, è arrivata alla fine“, e dedica la sua “vittoria” ai figli Lorenzo, Alessandro e Viola.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link.