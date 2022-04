“Pomezia aiuta” attiva uno “Sportello Ucraina”, per bambini e genitori in fuga dalla guerra

Pomezia – L’associazione “Pomezia Aiuta”, ha formato un punto di raccolta aiuti, nella propria sede di Pomezia.

È stato attivato un vero e proprio “Sportello Ucraina “, per genitori e bambini che provengono dalla nazione vittima dell’ invasione. Si raccolgono farmaci, prodotti medico-sanitari, ed alimenti non deperibili. Gli aiuti raccolti, saranno consegnati direttamente.

Presso la sede si potrà inoltre usufruire di ulteriori servizi per le Donne e bambini profughi Ucraini:

• Raggiunto anche un accordo di collaborazione con il pediatra dottor Tucci, storico specialista del territorio! (A sx In foto con il presidente dell’Associazione, Paolo Dimasi) I bambini ucraini potranno essere visitati, nella sede dell’associazione, gratuitamente.

• Anche per i farmaci prescritti ci sarà un agevolazione sul prezzo presso la Farmacia Corsi di Pomezia

• scegliere i vestiti per donne e bambini

• giocattoli

• pacco alimentare di prima necessità

• pc e internet a disposizione

• mediatore culturale di lingua ucraina

• assistenza per effettuare tesserino STP, in struttura sanitaria pubblica per le prestazioni sanitarie essenziali e per il tampone gratuito.

• contatto con la Diocesi di Albano per ospitalità, alloggio profughi, esclusivamente per i nuclei familiari e/o donne con bambini.

“Pomezia Aiuta” metterà in campo tutte le sue risorse e le sue capacità nell’assistenza ai profughi provenienti dell’Ucraina, martoriata da una guerra folle e crudele. La stessa associazione darà informazione sulle ulteriori iniziative e sugli eventi programmati ed organizzati, per le stesse finalità. A tal scopo ci affidiamo anche alla collaborazione degli amici della stampa e dell’informazione, per sensibilizzare l’opinione pubblica verso queste iniziative di solidarietà.

Un doveroso ringraziamento va ai cittadini italiani che stanno già dando il loro sensibile contributo. Altrettanto doveroso è il ringraziamento alla “Caritas” Pomezia, ai gruppi “Caritas” del territorio ed alla Diocesi di Albano, per il loro impareggiabile ruolo nella guerra di assistenza e solidarietà, in favore del popolo ucraino.

L’associazione richiede e consiglia i seguenti farmaci ed alimenti, considerati più adatti alle particolari circostanze:

Antidolorifici, Antinfluenzali, Antibiotici di ampio spettro, emostatici, antidiarroici, soluzioni infusionali, creme tipo Gentalin beta e ortodermina, kit di soccorso e per ustioni, soluzioni per lavaggio oculare, lacci emostatici, tourniquet cat, materiale per medicazioni, le siringhe, aghi per decompressione toracica, aghi farfalla, aghi cannula, integratori vitaminici, ecc

