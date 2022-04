Pronto Decoro a Fiumicino, Territo (Crescere Insieme): “Impossibile fare segnalazioni al numero indicato”

Fiumicino – “Un’iniziativa rivolta alla collettività per rispondere alle segnalazioni di degrado ed incuria nel nostro territorio. E’ questa la funzione principale di Pronto Decoro: il servizio messo a disposizione dell’Amministrazione per rendere il nostro Comune più pulito”. Così, in una nota stampa, Alessio Territo della lista civica Crescere Insieme

“Tale servizio, – spiega Territo – dovrebbe essere attivo in tutte le località e, stando a quanto pubblicizzato dall’Amministrazione stessa, sarebbero oltre 400 le segnalazioni che hanno ricevuto risposta solo nel 2021. Un ottimo risultato, certo. Peccato che ad oggi risulta quasi impossibile mettersi in contatto con il numero indicato per fare le segnalazioni: i cittadini chiamano ripetutamente, in orari diversi e in giorni diversi, ma il numero non risulta mai raggiungibile, come se fosse staccato.

La cosa curiosa è che il servizio c’è e viene anche ampiamente sponsorizzato. Quindi, perché risulta irraggiungibile? O qualcuno ha una “scorciatoia” per mettersi in contatto con il servizio oppure tale servizio non esiste. Senza dubbio Pronto Decoro è un progetto che fa bene sia alla cittadinanza, che alla collettività. Ma se le zone dove si dovrebbe intervenire non riescono ad essere segnalate, ci ritroveremo sommersi dal degrado senza nessuno che si prende cura del nostro territorio”.

“Un servizio come questo, – conclude – per svolgere bene il suo compito, dovrebbe essere efficiente sempre, ogni giorno dell’anno, senza malfunzionamenti.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link