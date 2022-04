“Resto al Sud”: ecco come ottenere i fondi per promuovere imprese tra gli under 56

Per promuovere nuove imprese tra gli Under 56 al Sud, il Ministero dello Sviluppo ha lanciato il programma di finanziamenti Resto al Sud, con il quale è possibile ottenere da 50.000€ a 200.000€ di contributi, in parte a Fondo Perduto ed in parte a Tasso Zero.

A chi è rivolto il bando

Le agevolazioni sono rivolte agli under 56 che:

• al momento della presentazione della domanda sono residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia o nei Comuni nell’area del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche Umbria), nelle isole minori del Centro-Nord, nonché in quelle lagunari e lacustri.

• trasferiscono la residenza nelle suddette aree entro 60 giorni (120 se residenti all’estero) dall’esito positivo dell’istruttoria

• non sono già titolari di altre attività d’impresa in esercizio alla data del 21/06/2017

• non hanno ricevuto altre agevolazioni nazionali per l’autoimprenditorialità nell’ultimo triennio

• non hanno un lavoro a tempo indeterminato e si impegnano a non averlo per tutta la durata del finanziamento

Si rivolge inoltre a:

• imprese costituite dopo il 21/06/2017

• imprese costituende (da costituire entro 60 gg o 120 gg se residenti all’estero, dall’Ok dell’istruttoria

Fermo restando quanto sopra elencato, possono inoltre chiedere i finanziamenti:

• i liberi professionisti (in forma societaria o individuale) che non risultano titolari di partita IVA nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda per lo svolgimento di un’attività analoga a quella proposta

Per le aree del cratere sismico: non ci sono limiti di età nei quali più del 50% degli edifici è inagibile.

Attività finanziabili

Rientrano nelle attività finanziabili (escluse le attività agricole):

• Attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura

• Fornitura di servizi alle imprese e alle persone

• Turismo

• Commercio

• Attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria)

Spese ammissibili

Possono essere finanziate le seguenti spese:

• Ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (max 30% del programma di spesa)

• Macchinari, impianti, attrezzature, programmi informatici, servizi per le tecnologie, l’informazione e la telecomunicazione

• Spese di gestione (materie prime, materiali di consumo, utenze, canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie assicurative) per un massimo del 20% del programma di spesa

Non sono ammissibili spese di progettazione, promozionali, di consulenza e del personale dipendente.

Contributo economico

Resto al Sud copre fino al 100% delle spese, da 50.000€ a 200.000€ nel caso di società composte da quattro soci, mentre le imprese in forma individuale, il finanziamento massimo è pari a 60.000€

A supporto del fabbisogno di circolante, è previsto un ulteriore contributo a fondo perduto di 15.000€ per le ditte individuali e le attività professionali in forma individuale, e fino a 40.000€ per le società; erogato al completamento del programma di spesa, contestualmente al saldo del finanziamento.

Come funziona

Le agevolazioni sono composte dal 50% a fondo perduto e il 50% senza interessi e senza garanzie.

Supporto Sviluppo

Oltre ad una buona idea imprenditoriale è necessario sviluppare un progetto di impresa che descriva analiticamente come sarà l’impresa e la sua sostenibilità economico-finanziaria, e gli esperti di Supporto Sviluppo sono in grado di assistere nella creazione dell’idea imprenditoriale, nella redazione della documentazione; dalla presentazione alla rendicontazione. Per ulteriori informazioni, scrivere a ilfaroonline@supportosviluppo.it

