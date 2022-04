Roma – Nel corso del fine settimana, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini sono stati impegnati in un servizio di controllo finalizzato al contrasto dei reati predatori e del degrado urbano, oltre alla verifica del rispetto della vigente normativa antiCovid-19, nelle aree circostanti e all’interno della stazione ferroviaria Termini, per garantire una più sicura e libera fruibilità ai numerosi utenti e turisti in transito.

Al termine delle attività, 7 persone sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria e altre 7 sanzionate.

Denunciato a piede libero un 49enne che, sottoposto ad un controllo nei pressi delle biglietterie automatiche, ha iniziato ad inveire e minacciare contro i Carabinieri.

Nei pressi delle biglietterie è stato trovato anche un 38enne romeno che stava molestando gli utenti ed è stato quindi denunciato.

Un 62enne del Marocco è stato denunciato perché, sottoposto ad un controllo in via Giovanni Giolitti, ha rifiutato di fornire le proprie generalità.

I Carabinieri hanno poi denunciato 4 persone per l’inosservanza del divieto di accesso all’area urbana della stazione ferroviaria.

I Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno, infine, sanzionato 8 persone per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dall’area. Elevate multe per complessivi 800 euro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

