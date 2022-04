Svincolo Anas per Aranova, Severini: “Lavori fermi da oltre 20 giorni, perché?”

Fiumicino – “Ci siamo quasi, eppure ancora non si vede luce: la rotonda di Anas allo svincolo di entrata per Aranova sembra ultimata, sono oltre 20 giorni che non vediamo gli operai sul posto, ma non viene aperta”. A dichiararlo, in una nota stampa, è Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Da quanto apprendiamo, – spiega il Capogruppo – mancherebbero i guardrail e l’impianto di illuminazione per completare i lavori. E’ inaccettabile che un importante svincolo come questo, dopo la lunghissima attesa dei residenti prima che venisse realizzato, ancora non può dare la possibilità di entrare comodamente all’interno di Aranova. Crescono i dubbi, soprattutto davanti all’evidenza che da quasi un mese sia tutto fermo“.

“Chiediamo al Sindaco, quindi, di sollecitare Anas al fine di accelerare l’ultimazione dei lavori – conclude Severini – e di andare avanti quanto prima con le procedure per aprire definitivamente questo svincolo, che già doveva e poteva essere aperto”.

