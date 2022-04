Ucraina, sacerdoti ortodossi contro Kirill: al via la raccolta firme per fare causa al Patriarca

Kiev – I sacerdoti della Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca stanno raccogliendo firme per un appello al Consiglio dei primati delle antiche Chiese orientali, la più alta corte di giustizia ortodossa, per “una causa contro il patriarca Kirill”. Lo riporta l’Ukrainska Pravda citando l’arciprete Andriy Pinchuk. “il patriarca di Mosca Kirill sostiene apertamente la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e noi sacerdoti della Chiesa ortodossa ucraina abbiamo deciso di fare appello al Consiglio dei primati delle antiche Chiese orientali contro il patriarca”, ha sottolineato annunciando che l’appello è già stato firmato da 191 sacerdoti di diverse diocesi. (fonte Ansa)

