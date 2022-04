Via Crucis al Colosseo con Papa Francesco: i testi delle meditazioni e delle preghiere

Città del Vaticano – Dopo due anni, la tradizionale Via Crucis del Venerdì Santo presieduta dal Papa torna al Colosseo. Nel 2020 e nel 2021, a causa della pandemia, il rito si svolse in una suggestiva piazza San Pietro, completamente deserta e illuminata da centinaia di fiaccole. Ora che lo stato d’emergenza è cessato, romani e pellegrini potranno pregare con il Pontefice nella maestosa cornice dell’Anfiteatro Flavio.

Protagoniste saranno le famiglie. Infatti, in occasione dell’anno dedicato alla famiglia, con cui la Chiesa celebra i 5 anni dall’esortazione apostolica Amoris laetitia, il Pontefice ha affidato la preparazione dei testi delle meditazioni e delle preghiere ad alcune famiglie legate a comunità ed associazioni cattoliche di volontariato ed assistenza. In base alle tematiche scelte, saranno sempre alcune famiglie a portare la croce tra una stazione e l’altra.

A portare la croce, dunque, ci sarà una coppia di giovani sposi, una famiglia in missione, una coppia di sposi anziani, una famiglia con 5 figli, una famiglia con un figlio con disabilità, una famiglia che gestisce una casa di accoglienza, una famiglia che affronta la malattia, una coppia di nonni, una famiglia con figli adottivi, una donna con figli che ha perso il marito, una famiglia con un figlio consacrato, una famiglia che si confronta con la perdita di un figlio, una famiglia ucraina e una famiglia russa e una famiglia di migranti. Di seguito il testi del rito con le meditazioni e le preghiere.

Via Crucis del Venerdì Santo 2022: le meditazioni

Introduzione

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

R/. Amen.

Preghiera d’inizio

Signore Gesù,

in questo giorno consacrato dalla tua Passione

leviamo a Te le nostre voci,

fiduciosi nel tuo ascolto.

Ti benediciamo

perché sei per noi sorgente di vita,

ti fai carico delle nostre sofferenze,

con la tua santa croce hai redento il mondo.

Crediamo

che dalle tue piaghe siamo stati guariti,

che non ci lasci soli nell’ora della prova,

che il tuo Vangelo è vera sapienza.

Riconosciamo

il tuo corpo martoriato in tanti nostri fratelli e sorelle,

la violenza che hai subito in chi è perseguitato,

il tuo abbandono nello strazio di chi viene ucciso.

Tu, che hai voluto vivere in una famiglia,

guarda con benevolenza le nostre famiglie:

esaudisci le preghiere,

ascolta i lamenti,

benedici i propositi,

accompagna il cammino,

sostieni le incertezze,

consola gli affetti feriti,

infondi il coraggio di amare,

concedi la grazia del perdono,

rendile aperte ai bisogni degli altri.

Signore Gesù,

Tu che sei il Crocifisso Risorto,

fa’ che non ci lasciamo rubare la speranza

di una nuova umanità,

dei cieli nuovi e della terra nuova,

dove asciugherai ogni lacrima dai nostri occhi

e non vi sarà più lamento, né affanno,

perché le cose vecchie sono passate

e saremo una grande famiglia

nella tua casa di amore e di pace.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

ilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Papa & Vaticano, clicca su questo link.

ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte