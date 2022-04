Anzio, valorizzazione di Tor Caldara, la Giunta approva il progetto di Legambiente

Anzio – La Giunta De Angelis ha approvato la delibera, insieme al progetto presentato da Legambiente – Circolo le Rondini, per un intervento di valorizzazione della Riserva Naturale di Tor Caldara. L’Amministrazione ha stanziato 15.000 euro per la sistemazione delle recinzioni dei percorsi sentieristici, per le nuove bacheche informative, per l’ottimizzazione dei punti informativi interni e per tutta una serie di interventi finalizzati ad una migliore fruizione dell’importante Oasi naturale.

Il Circolo locale di Legambiente, insieme ad una rete di volontari, durante il mese di luglio, coordinerà la gestione del campo e la puntuale realizzazione di tutti gli interventi programmati.

“La delibera – afferma il Sindaco, Candido De Angelis – è un segnale concreto di positiva collaborazione con l’Associazione, finalizzata alla valorizzazione della Riserva Naturale di Tor Caldara ed a supportare l’azione concreta di tanti volontari che ringrazio per il loro impegno e per la loro sensibilità verso il patrimonio ambientale della nostra città”.

Nel corso del 2021, insieme agli studenti del Chris Cappell College di Anzio e dell’ITIS Trafelli di Nettuno, con la raccolta fondi avviata dal Circolo, Legambiente ha portato a compimento l’intervento per il miglioramento dell’area di ingresso della Riserva, per la sistemazione dei tavoli pic-nic, per la predisposizione di un vivaio di piante ed arbusti della macchia mediterranea, per l’installazione di QR Code informativi sui percorsi e per la cura della bellissima spiaggia sottostante.

