Britney Spears di nuovo incinta: terzo figlio in arrivo per la popstar

Los Angeles – Britney Spears incinta del suo terzo figlio, il primo con il compagno e futuro marito Sam Asghari. Ad annunciarlo la stessa popstar quarantenne su Instagram in un post pubblicato qualche ora fa. La gravidanza arriva circa sei mesi dopo la sentenza di un giudice sulla fine della tutela legale dell’artista affidata al padre.

“Mi sono chiesta cosa fosse successo al mio stomaco”, ha scritto la cantante, “così ho fatto un test di gravidanza… e avrò un bambino”. Per la cantante è “difficile”, ha spiegato, perché nelle passate gravidanze ha sofferto di depressione perinatale, una “cosa orribile” della quale “allora le donne non parlavano”. Ma oggi, ha spiegato ancora la popstar, “le donne ne parlano tutti i giorni. Grazie a Dio non dobbiamo più tenerlo come un segreto” e questa volta, assicura, “farò yoga ogni giorno”.

E dopo l’annuncio di Britney, arriva anche il post del fidanzato 28enne: “Il matrimonio e i figli – ha scritto su Instagram condividendo il disegno di due leoni e un leoncino – sono una parte naturale di una relazione forte piena di amore e rispetto. La paternità è qualcosa a cui ho sempre penato e non la prendo alla leggera. Sarà il lavoro più importante che io abbia mai fatto”. (fonte Adnkronos)