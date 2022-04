Civitavecchia attiva il portale J-City-Gov: si scaricano da casa i certificati anagrafici

Civitavecchia – L’Amministrazione comunale di Civitavecchia comunica che è stato attivato il portale J-City.Gov relativo ai Servizi Demografici per il Cittadino che consente l’accesso ad alcuni servizi da casa attraverso il proprio PC.

In poche parole, grazie a questo nuovo servizio – che si inserisce nel programma di transizione digitale che sta via via rivoluzionando i rapporti tra Amministrazione comunale e cittadino – non sarà più necessario spostarsi di persona e fare la fila agli sportelli.

Il Portale è raggiungibile al link: https://civitavecchia.comune-online.it/web/servizi-demografici – attraverso il quale il cittadino, in possesso di SPID o CIE (carta d’identità elettronica), può scaricare i propri certificati anagrafici e quelli dei componenti della propria famiglia. Il certificato di Residenza e di Stato di Famiglia di terze persone, così come previsto dalla Legge Anagrafica, è possibile scaricarlo invece solo se si conoscono gli esatti dati anagrafici richiesti dal portale.

