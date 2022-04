Dalla Figc uova di Pasqua per i piccoli ricoverati a Palidoro, Passoscuro e Santa Marinella

Roma – La sorpresa è arrivata questa mattina, avvolta da tanta cioccolata. Nell’ambito della collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e grazie a Bauli, licenziatario ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, la FIGC ha donato 750 uova di Pasqua ai bambini e ai ragazzi ricoverati presso le quattro sedi con degenza dell’Ospedale: Gianicolo a Roma, Palidoro, Santa Marinella e Passoscuro, dove è stato appena inaugurato il Centro di Cure Palliative Pediatriche.

E altre 100 uova sono state consegnate oggi alla Clinica Pediatrica Policlinico Umberto I, con l’obiettivo di regalare un momento di spensieratezza in occasione delle festività pasquali anche ai piccoli pazienti dell’ospedale di viale Regina Elena. Consapevole del proprio ruolo, la FIGC prosegue così nel suo percorso di responsabilità sociale, intensificando le iniziative di sostegno in favore di realtà che operano con il mondo dell’infanzia.

“Durante le visite degli Azzurri nei reparti ospedalieri pediatrici abbiamo avuto conferma di quanto i bambini siano sorprendenti per tenacia e positività – dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina – ma la loro incredibile forza interiore non può farci dimenticare che hanno bisogno di cure, amore e attenzioni. Per questo sono lieto che Bauli abbia accolto la nostra richiesta, donando un sorriso a chi oggi vive un momento complicato”. (fonte Figc official website)