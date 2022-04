Fiumicino – Una settimana per esprimere se stessi, per portare colore e vivacità nella scuola… Questo l’obiettivo della “Fashion Week” richiesta dai Rappresentanti d’Istituto degli studenti dell’IIS Paolo Baffi di Fiumicino, tenutasi dal 4 all’8 aprile 2022. 7 giorni in cui seguire un “dress code” diverso: dall’abbigliamento monocolore, al vintage, l’abbigliamento sportivo, dedicato ai mestieri e quello elegante. Il tutto nel normale svolgimento delle lezioni e in rispetto del decoro previsto dalla scuola.

“Non solo alunni, ma anche docenti e personale Ata hanno aderito all’evento, – spiega la preside Monica Bernard – al solo scopo di farci riavvicinare al divertimento anche a scuola ed aiutare i ragazzi ad uscire dalla chiusura, spesso psicologica, in cui molti sono caduti durante i mesi di lockdown e di Dad. Una settimana, quindi, durante la quale si è potuto diffondere maggior colore e serenità nei volti di tutti i ragazzi”.

Foto 3 di 6











“L’iniziativa, che ha visto una grande partecipazione – conclude la Preside – è nata dall’esigenza di vivere anche la scuola, spazio importante della giornata di tutti noi, con più brio e vivacità”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link