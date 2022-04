Fiumicino, pubblicata la graduatoria provvisoria delle scuole dell’infanzia comunali

Fiumicino – “È stata pubblicata oggi la graduatoria provvisoria delle scuole dell’infanzia comunali, per l’anno scolastico 2022/2023. La graduatoria, divisa per strutture, è consultabile dal sito istituzionale del Comune nella sezione ‘Avvisi dagli uffici’ (clicca qui)”. Lo fa sapere l’Assessore alla Scuola, Paolo Calicchio.

“Coloro che hanno presentato richiesta di iscrizione alle scuole dell’infanzia comunali che riscontrano nelle graduatorie provvisorie un punteggio diverso da quello attribuito in fase di iscrizione – prosegue Calicchio – possono chiedere informazioni o presentare opposizione entro e non oltre otto giorni dalla pubblicazione delle graduatorie medesime. Come specificato nel bando d’iscrizione gli eventuali errori o omissioni da parte del richiedente non potranno essere sanati in sede di ricorso”.

“La richiesta di informazioni o la presentazione di eventuali ricorsi deve avvenire esclusivamente tramite il sito istituzionale del Comune nella sezione – Servizi telematici – scuole infanzia, utilizzando le credenziali di Spid o Cie, come già fatto per effettuare l’iscrizione alla materna – aggiunge l’assessore -. Per richiedere informazioni occorre selezionare “info graduatoria”, mentre coloro che intendono procedere a ricorso devono cliccare su “opposizione graduatoria” e compilare il form previsto. I ricorsi saranno esaminati entro otto giorni lavorativi, in conformità alla vigenti disposizioni di legge”.

“La graduatoria definitiva, approvata dal Dirigente dell’Area Servizi al cittadino e politiche scolastiche, sarà pubblicata dal 12 maggio 2022, riportando il numero di protocollo della domanda di iscrizione corrispondente alla bambina o al bambino in attesa di conferma di ammissione – conclude -. Ad oggi abbiamo riscontrato un notevole incremento di domande per la scuola dell’infanzia La Coccinella, che ha sede a Parco Leonardo, testimonianza di uno sviluppo antropico della località e di giovani famiglie nuove residenti nella zona. Tutto ciò imporrà una valutazione successiva, al fine di predisporre la programmazione di azioni volte ad incrementare siti utili per ospitare sempre più bambini presso le nostre scuole dell’infanzia.

