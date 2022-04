Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Archiviata definitivamente l’instabilità legata al fronte freddo del weekend, l’inizio della settimana pasquale si propone subito diverso. Questa volta non saranno le correnti settentrionali a guadagnare terreno verso l’Italia ma aria molto mite richiamata dal nord Africa da una grossa depressione atlantica che sta sprofondando verso l’Europa occidentale. Queste correnti di matrice anticiclonica ci accompagneranno per alcuni giorni portando stabilità e prevalenti condizioni soleggiate con pochi disturbi. Avremo anche un deciso aumento delle temperature che entro mercoledì- giovedì potranno superare la soglia dei 25°C seppur localmente. Fin qui tutto bene ma poi le cose inizieranno inevitabilmente a cambiare, il vortice ciclonico che la depressione atlantica lascerà sul comparto iberico inizierà a spostarsi gradualmente verso il Mediterraneo puntando l’Italia.

METEO MARTEDI’ 12 APRILE. Al Nord: Tempo stabile con velature alte e sottili in ispessimento da ovest, locali nebbie all’alba sull’aree di bassa pianura. Temperature in deciso aumento, massime tra 19 e 22. Al Centro: Tempo stabile ma con velature e stratificazioni in graduale ispessimento da ovest ad iniziare dalla Sardegna. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 17 e 22. Al Sud: Tempo stabile e ben soleggiato fino al pomeriggio, poi velature del cielo in ispessimento a partire da ovest. Temperature stazionarie, massime tra 17 e 20.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: continua la parentesi di tempo stabile su Toscana, Umbria e Lazio seppur con cieli sporcati da velature e stratificazioni, progressivamente più estese dal pomeriggio-sera. Qualche foschia a valle al mattino. Temperature minime in lieve ripresa (localmente ancora frizzanti nell’entroterra), valori massimi molto miti compresi tra 19 e 22°C. Venti meridionali, a tratti moderati di Scirocco lungo le coste, sostenuti al largo. Mare in prevalenza mosso.

Commento del previsore Lazio

L’alta pressione ci terrà compagnia almeno fino a sabato con tempo stabile e in prevalenza assolato, seppur con nubi medio-alte temporaneamente anche estese e compatte ad offuscare i cieli. Temperature in netta ripresa con punte anche di oltre 24-26°C tra mercoledì e sabato. Possibile un calo termico intorno Pasqua mentre la prognosi rimane ancora un po’ incerta per la giornata di Pasquetta.

(Fonte: 3B Meteo)