Ostia – A poco più di due settimane dall’avvio della stagione balneare sul litorale romano, non è ancora chiaro chi gestirà il servizio di salvataggio sulla spiaggia libera di Castel Porziano.

Se per l’affidamento dei servizi sulle nove di Ostia è già stato indetto un bando – partito solo l’11 marzo e scaduto, dopo una proroga, il 6 aprile scorso -, per quella di Castel Porziano non sembra esserci, alla vigilia di Pasqua, ancora nessun piano preciso.

“La stagione dovrebbe partire il 1 maggio e noi non sappiamo ancora se lavoreremo o meno – raccontano i bagnini dell’Associazione nazionale assistenti bagnanti (Anab), che da anni prestano servizio sulle spiagge di Roma -. Siamo stagionali, aspettiamo l’estate tutto l’anno per poter lavorare. Ma così rischiamo di non poterlo fare”.

Lo scorso anno l’Anab aveva duramente contestato la decisione dell’allora sindaca Raggi di garantire, nei mesi di maggio, giugno e settembre, il servizio di salvataggio soltanto nel fine settimana (leggi qui). “Non facciamo differenza tra spiagge libere e lidi privati: tutti – avevano sottolineato – hanno diritto godere in sicurezza del nostro mare”.

Adesso, però, c’è il timore che l’assistenza ai bagnanti non venga garantita neppure nei weekend: sono 12, infatti, le postazioni di salvataggio di Castel Porziano che al momento risultano ancora “scoperte”.

“A questo punto – spiegano dall’Anab -, i tempi per un bando regolare non ci sono: probabilmente si ripiegherà su uno ‘a chiamata’. E a noi, intanto, non resta che aspettare”.

Eppure, il minisindaco Mario Falconi aveva fatto del servizio di salvataggio “continuativo” uno dei suoi cavalli di battaglia: “La mia volontà è sempre stata quella di far partire la stagione balneare il primo maggio, garantendo la presenza dei bagnini sulle spiagge libere tutti i giorni. Ma i miei desideri – confessa – cozzano con la realtà”.

“In queste ore – assicura però il presidente del decimo municipio – stiamo lavorando al bando per Castel Porziano, che pubblicheremo in tempi brevissimi. Nonostante le mille difficoltà che stiamo affrontando, faremo di tutto per far partire la stagione balneare entro la metà di maggio”.

Soltanto poche settimane fa i membri dell’associazione avevano chiesto al minisindaco Mario Falconi di favorire, in fase di gara, chi avesse già prestato servizio sulle spiagge di Ostia (leggi qui): “Aiutateci a preservare i nostri posti di lavoro, facendo in modo che il servizio svolto concorra al punteggio finale in fase di gara o assegnazione”, avevano scritto. Ad oggi, però, il loro destino resta più incerto che mai.

