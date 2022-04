Paura a New York, sparatoria nella metropolitana: decine di feriti

New York – Sparatoria nella metropolitana di New York: almeno 13 persone ferite, come riporta la Cnn. Le prime news hanno fatto riferimento a colpi d’arma da fuoco esplosi alla stazione di Brooklyn. Alcuni testimoni hanno parlato anche di un’esplosione.

“Diversi ordigni inesplosi” sono stati trovati nella stazione di Brooklyn, secondo il dipartimento dei Vigili del fuoco di New York, che non ha fornito ulteriori dettagli. L’allarme è scattato quando è stato notato fumo uscire dalla stazione sulla 36ma strada, Brooklyn Sunset Park.

La polizia sta dando la caccia ad un uomo che indossava una maschera anti-gas ed un gilet arancione usato nei cantieri edili, come riporta il sito del New York Times citando fonti della polizia. (fonte Adnkronos)