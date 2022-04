Vacanza in catamarano

La stagione delle vacanze è ormai alle porte ed iniziano a farsi largo nella mente di tante famiglie domande sulla tipologia di vacanza da fare, dove andare e con chi. Per chi ama viaggiare le mete sono innumerevoli, ma perché non valutare anche un modo diverso per viaggiare?

Per esempio una vacanza in barca tramite il noleggio catamarani, un modo per vivere il mare e vedere le coste più bella da una insolita prospettiva.

Noleggiare un catamarano: come fare

A meno che non si è in possesso di un mezzo di proprietà, il modo migliore per organizzare una vacanza in barca è ovviamente quello di noleggiare una imbarcazione. Il primo passo quindi è valutare i catamarani, le dimensione, i prezzi e la disponibilità per il periodo di interesse. Una attività che richiede tempo e attenzione, da fare affidandosi agli esperti del settore.

L’azienda Globe Sailor gestisce dal 2008 il sito più conosciuto sul web come comparatore fra gli armatori a livello internazionale. Sul portale si possono trovare catamarani per viaggi nel Mediterraneo al largo di Sicilia o Sardegna, Francia o Corsica, Grecia o Croazia.

Volendo allargare il proprio orizzonte, in senso letterale, è possibile trovare imbarcazioni e consigli di itinerario per le Seychelles, i Caraibi e anche il sud est Asiatico.

Le tipologia di imbarcazione

Il catamarano è un mezzo a vela dotato di due scafi, e anche di due motori; questi servono per muoversi nel porto o avere autonomia in assenza di vento. I due scafi sono uniti da una piattaforma; da una parte questa struttura assorbe le sollecitazioni delle onde; dall’altra crea lo spazio per i naviganti. Qui ci sono le cabine, la zona living e la cambusa; inoltre è dotato di finestre continue, quindi anche quando si resta in coperta si può godere di una vista mozzafiato.

I catamarani si suddividono in diverse tipologie, differenziandosi principalmente per le dimensioni; di conseguenza possono occupare un numero diverso di persone. Le barche più piccole ospitano 6 persone, ma si può arrivare anche a 10, 12 o 20 ospiti a bordo. In base al numero di persone, è indicato anche il numero di cabine presente a bordo.

Se vi piace fare le vacanze con un gruppo numero di amici e parenti, il noleggio catamarani potrebbe essere la soluzione giusta per il vostro prossimo viaggio.

Noleggiare un catamarano con o senza skipper

Avere al timone una persona competente e del mestiere non è solo una forma di sicurezza, ma un vero e proprio obbligo per chiunque sia sprovvisto di patentino nautico. Anche chi ne è in possesso comunque può comunque valutare di avere uno skipper per godersi la vacanza con gli amici in tutta tranquillità.

Governare una barca o valutare la giusta rotta in base al meteo, anche per coloro navigati ed in possesso della patente nautica, sarebbe una responsabilità che va in disaccordo con il relax. Molti skipper, oltre a garantire un valido supporto tecnico, sono abituati alla vita di mare e si rivelano compagni di viaggio molto piacevoli con i quali condividere le giornate. Sempre più spesso, anche gli stessi possessori di barche si affidano alla figura in questione, perché, com’è giusto che sia, una vacanza non ammette grattacapi.