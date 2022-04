Pomezia – A seguito dello sciopero proclamato per la giornata di oggi contro la chiusura dell’impianto prevista nel piano industriale aziendale, l’assessore al Lavoro Claudio Di Berardino e l’assessore allo Sviluppo Economico Paolo Orneli della Regione Lazio hanno incontrato i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori dello stabilimento della Leonardo SpA di Pomezia.

Su invito della Regione, all’incontro ha preso parte anche il sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà, che ha spiegato: “Il centro Leonardo di Pomezia non può chiudere. È un unicum nel nostro paese e come tale deve essere valorizzato. Bisogna sfruttare la strategia di rilancio industriale che stiamo portando avanti sul nostro territorio, con un riposizionamento competitivo delle realtà produttive locali”.

“Siederò a tutti i tavoli istituzionali, accanto ai lavoratori, per dare forza a quella che è la visione di sviluppo del sito Leonardo di Pomezia – ha promesso Zuccalà -. Sono lieto che oggi anche la Regione Lazio abbia convenuto sulla necessità di aprire un confronto con l’azienda. Tuttavia ritengo essenziale la presenza al tavolo anche del Ministero dell’Economia e delle Finanze che detiene il 30% delle quote societarie. Questa è una vertenza cittadina che coinvolge tutta Pomezia, cresciuta insieme alla Leonardo e che ha permesso a sua volta la crescita dell’azienda.”

“Abbiamo raccolto le preoccupazioni espresse nel corso dell’incontro da parte dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, per la chiusura di uno stabilimento produttivo che è presente a Pomezia sin dagli anni ’60 e che costituisce un elemento importante del tessuto industriale dell’area sud della provincia di Roma – hanno riferito gli assessori Di Berardino e Orneli -. Leonardo SpA ha annunciato un piano generale di razionalizzazione della propria rete di siti produttivi, con investimenti annunciati per circa un miliardo di euro nel prossimo quinquennio”.

“Come Regione – hanno annunciato – ci faremo promotori di un tavolo di confronto con l’azienda per valutare l’impatto del piano industriale e del processo di riorganizzazione ivi contenuto sul tessuto produttivo regionale, in termini di qualità delle produzioni realizzate, di mantenimento e ulteriore sviluppo delle competenze presenti sul nostro territorio e di salvaguardia dell’occupazione e dell’indotto. In questo contesto avvieremo anche un’interlocuzione con i Ministri competenti affinché tale riorganizzazione tenga conto delle peculiarità territoriali. L’area di Pomezia è tradizionalmente il cuore manifatturiero del Lazio e la Regione è pronta a fare la propria parte, con risorse e strumenti della nuova programmazione 2021-2027, per favorire lo sviluppo di attività produttive e valorizzare le competenze e il lavoro”.

