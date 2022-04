Fondi – Ha ottenuto un risultato importante in termini di partecipazione ma ancor più di raccolta l’iniziativa di Plastic Free a Fondi, in prossimità della Macchina Vecchia di Pantano, tenutasi domenica 10 aprile, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della società De Vizia. Azione di clean-up svoltasi in contemporanea con altre 300 località in tutta Italia in occasione dell’evento nazionale indetto da Plastic Free.

“Ci tengo a ringraziare in particolar modo il Consigliere Comunale Francesco Ciccone ed il Presidente dell’Asd Cicloamatori Fondi Gino Marcantonio che – ha detto Tina Di Fazio, referente Plastic Free Fondi – hanno partecipato alla manifestazione, ed insieme a loro tutti i cittadini che hanno raccolto il nostro invito. Tra via Maginotti e le stradine limitrofe abbiamo rinvenuto 190 chili di rifiuti, tanta plastica e vetro ma anche una quantità considerevole di elettrodomestici, nonché carcasse di animali morti, inerti, imballaggi, contenitori e residui di ogni materiale. Appare evidente che l’area in questione risulti essere frequentata abitualmente da chi non predilige evidentemente un conferimento corretto dei rifiuti.

Foto 3 di 3





E’ nostra intenzione continuare periodicamente con queste azioni di sensibilizzazione in tutte le zone del territorio colpite dall’abbandono di rifiuti, sollecitando l’Amministrazione Comunale ad effettuare maggiori controlli, anche attraverso l’installazione di fototrappole, perché è inaccettabile che la Piana di Fondi venga scambiata per una grande discarica a cielo aperto. Quello che abbiamo visto ieri è un vero e proprio danno ambientale, evidentemente non bastano gli ottimi risultati percentuali della Differenziata, c’è bisogno di una grande operazione di bonifica e difesa del territorio”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fondi clicca qui