“Argentina di m…a”: 13enne picchiata e insultata dalle compagne di classe ad Anzio

Anzio – Grave episodio di bullismo in una scuola media di Anzio. Vittima una ragazzina di 13 anni che durante la lezione di ginnastica nella palestra della scuola media è stata aggredita a calci e pugni da tre ragazze ed un ragazzo, suoi compagni di classe. La ragazzina è stata circondata dal ‘branco’ e colpita anche con pugni al volto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ad accorgersi di quanto successo è stata l’insegnante, che non era presente al momento dell’aggressione. La madre, informata su quanto era accaduto, si è rivolta ai carabinieri.

La 13enne è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Anzio dove le è stata riscontrata la frattura del setto nasale e alcune ecchimosi. L’episodio, a quanto si apprende, sarebbe solo l’ultimo di una serie di vessazioni subite dalla ragazzina fin dall’inizio dell’anno scolastico.

La vittima è stata offesa con le parole “argentina di m…a” e per questo non si esclude l’ipotesi di un movente razzista dietro l’aggressione. I carabinieri stanno accertando anche eventuali responsabilità dell’istituto scolastico: al momento dell’aggressione, infatti, sembra che l’insegnante non si trovasse nella palestra dove si stava svolgendo la lezione di ginnastica. (fonte Adnkronos)

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Anzio, clicca su questo link