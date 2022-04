Covid, a Fiumicino casi in risalita. Montino: “L’unica soluzione è il vaccino”

Fiumicino – “Una lieve risalita nel numero di contagiati ha portato a 418 i positivi totali registrati oggi. Secondo i dati della Asl Roma 3, i nuovi casi rispetto all’ultima comunicazione sono 64, i guariti sono 51, le donne contagiate 229, gli uomini 189, con un’età media di 37 anni”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. “Tra le località – aggiunge – Isola sacra e Fiumicino detengono il 64% dei casi totali, Parco Leonardo l’11%, Fregene e Aranova entrambe il 5%. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità in Italia, grazie ai vaccini, sono stati evitati 8 milioni di contagi e circa 150 mila morti. Numeri impressionanti che ci fanno capire che l’unica soluzione per affrontare il coronavirus è il vaccino“.

