Fiumicino, in aeroporto con il taxi senza assicurazione: scatta il sequestro

Fiumicino – Proseguono i controlli in aeroporto per la regolarità dei servizi taxi e NCC. La Polizia locale di Fiumicino, lunedì, ha sorpreso un taxi con licenza Capitolina in circolazione privo di copertura assicurativa. Gli agenti della squadra vetture, specializzati nei controlli del settore, hanno operato ai sensi dell’articolo 193 comma 2 del Codice della Strada, sequestrando il taxi.

“Questa operazione – dichiara il Commissario Capo di Polizia Locale Cristiano Pompili (Capo del distaccamento aeroportuale) – per cui mi complimento con i nostri agenti, dà modo di sottolineare l’importanza della copertura assicurativa a tutela dell’utenza del trasporto pubblico non di linea e dimostra quanto il sistema integrato dei controlli sui taxi e gli NCC in aeroporto agisca in tutti gli ambiti relativi ai servizi in questione”.

L’operazione si colloca in un quadro molto più ampio di accertamenti effettuati dal Corpo di Polizia Locale di Fiumicino in aeroporto negli ultimi mesi, in coincidenza con la ripresa e l’incremento stagionale del traffico veicolare aeroportuale.

