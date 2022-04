Fiumicino – Va avanti senza sosta, grazie alla partnership tra Comune ed Engie, la rivoluzione green nelle scuole di Fiumicino. Proprio oggi, 13 aprile 2022, alla presenza del Sindaco Esterino Montino, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia e dell’amministratore delegato di Engie Monica Iacono, si è svolto il sopralluogo alla scuola media Grassi di via Copenaghen per l’inizio dei lavori di efficientamento energetico.

In particolare, nel plesso scolastico è stata sostituita tutta l’illuminazione, che ora è a led e sono state apposte delle valvole termostatiche. In seguito saranno rimosse le caldaie e installate delle pompe di calore ed i pannelli fotovoltaici.

“Per costruire il futuro dobbiamo partire proprio dai nostri giovani: per questo già in 18 scuole su 34 del nostro Comune sono stati sostituiti i punti luce – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia -. I ragazzi sono i primi entusiasti della rivoluzione green che avviene nelle loro scuole, soprattutto gli alunni delle medie, come qui al Grassi, che sono partecipi a quello che accade nel Mondo, vogliono fare la loro parte e tutta la squadra dei Lavori Pubblici è impegnata a far sì che questo avvenga nel minor tempo possibile”.

