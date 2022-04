Formula E a Roma, l’Eur come Montecarlo. Ncc e Taxi partner dei grandi eventi

Roma – Nello scorso weekend Roma ha ospitato la Formula E nel circuito cittadino dell’Eur che, alla pari di Montecarlo, è uno dei tracciati preferiti dai piloti di tale disciplina. Un evento trasmesso in 180 Paesi e con 40 milioni di telespettatori, e una platea di oltre 20mila persone tornate finalmente in presenza. La città eterna dunque riprende i suoi ritmi e torna ad ospitare grandi eventi che sono, in questo momento particolare, una boccata di ossigeno per l’economia della città.

“Gli autoservizi del Trasporto Pubblico Non di Linea, ossia NCC e taxi – spiega una nota rilasciata dall’ufficio stampa di O.R.A. NCC, a firma del portavoce Leonardo Giammarino – per la loro funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacunali ed aerei, sono partner indiscussi dei grandi eventi, svolgendo un servizio distinto, rivolto o all’utenza specifica (NCC) o indifferenziata (taxi), che permette agli ospiti di essere accompagnati fino all‘ingresso del sito dell’evento.

Per la peculiarità e varietà dei servizi offerti – prosegue Giammarino -, per l’impronta personale conferita alla prestazione, l’ampia flotta e la disponibilità a svolgere prestazioni di lunga durata il servizio di Noleggio Con Conducente è servizio privilegiato e sinergico nella pianificazione e nello svolgimento di Eventi e Grandi Eventi. Prenotato anticipatamente è preferito, principalmente, da utenza-client di target alto: Vip, Manager, Autorità Politiche e Religiose, Atleti, Delegazioni e Personale di Ambasciata, famiglie e piccole comitive che scelgono usualmente il servizio di NCC per raggiungere la location dell’evento.

In risposta alla sempre più crescente domanda di servizi di trasferimento e accompagnamento di tale “utenza esigente” e per ripagare la fiducia dei clienti fidelizzati – afferma ancora Giammarino -, le aziende che erogano servizi di Noleggio Con Conducente, oltre a rilevare costantemente la customer satisfaction, investono ciclicamente gli utili sia nell’acquisto di berline e van di lusso a bassa emissione di CO2 nell’aria, che nella formazione permanente degli autisti.

Gli operatori del Noleggio Con Conducente, quindi, con la loro professionalità, aderiscono alla vision e entrando nel team di progetto apportando un notevole contributo – conclude – in termini di promozione della città e valorizzazione dell’evento a beneficio dell’immagine reputazionale della città”.

