International Kissing day: il 13 aprile si festeggia il bacio, il gesto d’amore più vero

Dal passionale bacio a Times Squere tra il marinaio e l’infermiera nel 1945, nel mentre che si festeggiava la fine della Seconda Guerra Mondiale, al celebre dipinto il Bacio di Klimt, fino ad arrivare ai baci da film a cui assistiamo nelle sale cinematografiche: uno dei gesti più semplici e più veri per dimostrare amore ed affetto è proprio il bacio, che si celebra il 13 aprile con l’International Kissing Day.

Come abbiamo potuto imparare anche dalle celebri fiabe Disney, un bacio ha davvero dei poteri curativi: fa bene alla salute perché è in grado di ridurre il livello di ansia, abbassare la pressione sanguigna e rinforzare una relazione. Sono tanti, infatti, i benefici di un bel gesto d’amore come questo. Durante un bacio il cervello rilascia, infatti, l’ossitocina, nota anche come “ormone dell’amore”. Inoltre, il bacio è anche un potente anti-stress, perché riduce i livelli di cortisolo, l’”ormone dello stress”.

Oggi, con la pandemia da Coronavirus ancora in corso, baciarsi e scambiarsi concreti segni d’affetto hanno assunto un significato completamente diverso: sono aumentati i baci virtuali, scambiati tramite uno schermo, ma l’effetto non sarà mai lo stesso. Non vi è dubbio, però, che baciarsi resta comunque il gesto più dolce e naturale per esprimere il proprio amore.

Il 13 aprile è stato dichiarato International Kissing Day per commemorare il bacio più lungo della storia, durato oltre 46 ore. L’Inghilterra ha istituita una nuova Giornata del Bacio il 6 luglio, quando le labbra di una coppia tailandese sono state unite, durante una gara, per ben 58 ore. Negli Stati Uniti, invece, la Giornata Nazionale del Bacio si festeggia il 22 giugno, mentre per la tradizione indiana cade il 13 febbraio, il giorno prima di San Valentino.

