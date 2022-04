Fiumicino – Questa settimana sono state ultimate le potature e la messa in sicurezza delle alberature sui terreni regionali ad Isola Sacra in via Redipuglia e in via Cima Cristallo.

“Finalmente – afferma l’assessore all’Ambiente Roberto Cini – anche la strada di accesso da via dell’aeroporto di Fiumicino alla Necropoli di Porto all’Isola Sacra – Parco Archeologico di Ostia Antica, grazie inoltre ad un nuovo manto stradale, risulta più percorribile e sicura. Si spera che questo consenta un maggior afflusso di visitatori a uno dei più interessanti e bei siti archeologici del nostro territorio”.

L’Amministrazione comunale ricorda che anche i frontisti di via Redipuglia sono responsabili della messa in sicurezza delle alberature di loro competenza, come tra l’altro previsto dalla legge nonché da una specifica Ordinanza Sindacale.

