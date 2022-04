Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Situazione assai variegata sul comparto europeo con un’ondulazione del getto piuttosto marcata che vede un settore occidentale alle prese con una saccatura atlantica e un settore centrale fino al Mediterraneo e l’Italia gradualmente conquistati da un campo di alta pressione di matrice sub tropicale. Ancora più a est una saccatura fredda che sta portando nevicate fino a bassa quota sull’Ucraina, la Romania, il Mar Nero e buona parte della Turchia. Per quanto ci riguarda, l’anticiclone africano porterà qualche giornata di tempo stabile e più mite con temperature che saliranno anche oltre le medie del periodo, però non durerà a lungo. Il vortice di bassa pressione che andrà a formarsi nei pressi del Mare di Alboran nella giornata di domani mercoledì cercherà di farsi strada verso levante, costeggiando il nord Africa in direzione della Tunisia.

METEO MERCOLEDI’ 13 APRILE. Al Nord: Tempo stabile e asciutto con cieli da poco nuvolosi a velati per il transito di nubi medio-alte e stratificate. Temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 23. Al Centro: Tempo stabile, ma con cieli a tratti offuscati per il transito di nubi medio-alte, specie nelle regioni del versante adriatico. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 19 e 24. Al Sud: Cieli poco nuvolosi o velati con stratificazioni a tratti più spesse tra Puglia e Calabria. Temperature in lieve ulteriore aumento, massime tra 18 e 22.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: giornata stabile su Toscana, Umbria e Lazio, ma con cieli offuscati dal transito di nubi medio-alte talora estese, collegate ad una depressione nord africana in avvicinamento verso le Isole Maggiori. Ulteriore rialzo termico a tutte le quote, punte di 24-25°C in pianura, fino a 18-20°C anche a 1000m. Venti fino a moderati di Scirocco, in parziale attenuazione e rotazione da Est entro fine giornata. Mare fino a mosso.

Commento del previsore Lazio

TORNA L’ALTA PRESSIONE, STABILE FINO A VENERDI’, SABATO QUALCHE ACQUAZZONE SU MEDIO-BASSO LAZIO; PASQUA E PASQUETTA STABILI MA CON FLESSIONE TERMICA – L’alta pressione ci terrà compagnia almeno fino a sabato con tempo stabile e in prevalenza assolato, seppur con nubi medio-alte temporaneamente anche estese e compatte ad offuscare i cieli. Nel pomeriggio-sera di sabato però ritroveremo degli acquazzoni o dei brevi temporali sul medio-basso Lazio. Temperature in netta ripresa con punte anche di oltre 24-26°C tra mercoledì e sabato. Possibile un calo termico intorno Pasqua e Pasquetta, giornate che al momento sembrerebbero comunque stabili e perlopiù assolate.

(Fonte: 3B Meteo)

