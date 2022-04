Ostia, colpo di spugna sui bandi dei 5S: il Municipio X proroga le concessioni al 2023

Ostia – Saranno prorogate fino al 31 dicembre 2023 le concessioni balneari di Ostia scadute nel 2020. A stabilirlo è una determina dirigenziale con cui il Municipio X ha, di fatto, abrogato i due bandi con cui il Movimento 5 Stelle e l’allora sindaca Virginia Raggi le avevano rimesse a gara (leggi qui).

Sono quindi 45 gli stabilimenti e le attività di ristorazione che, in attesa di una riforma nazionale (leggi qui), resteranno nelle mani degli attuali concessionari fino alla fine dell’anno prossimo: fra questi ci sono anche lidi storici come il “Belsito” e il “Kursaal”. Escluso, invece, l’”Isola Fiorita”, per cui il vincitore della gara – la New Life Srl – aveva presentato ricorso al Tar: essendo “libera e priva di abusi edilizi – si legge nel documento pubblicato dal Municipio X – […] può essere aggiudicata, scongiurando in tal modo un danno erariale”.

E proprio il Tribunale amministrativo regionale aveva bacchettato, in quell’occasione, il X Municipio, sottolineando come alla delibera di giunta che annullava i bandi del M5S non fosse seguita una determina dirigenziale e imponendo, dunque, il ripristino dell’iter di affidamento (leggi qui): “Non siamo riusciti a farlo per una serie di motivi di cui non voglio stare qui a lamentarmi – aveva spiegato il minisindaco Mario Falconi a ilfaroonline.it -, ma ora la giunta si è riunita e cercheremo di risolvere il prima possibile il problema”.

Qualche settimana più tardi, gli esponenti locali del M5S avevano deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica per segnalare “l’inadempienza del Municipio X” che, nonostante la sentenza del Tar, non aveva ancora riattivato i bandi.

Adesso, però, il parlamentino lidense si è finalmente allineato alle richieste della giustizia amministrativa. “Quei bandi erano fatti male – aveva sostenuto più volte Falconi -, e il Municipio rischiava ricorsi a raffica. Annullarli è l’unica soluzione”.

