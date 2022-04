Ratzinger compie 95 anni: Papa Francesco lo raggiunge in monastero per fargli gli auguri

Città del Vaticano – Questa sera, poco dopo le 18:00, Papa Francesco si è recato al Monastero Mater Ecclesiae, in visita al Papa emerito per il suo prossimo 95° compleanno (16 aprile). Dopo una breve e affettuosa conversazione, e dopo aver pregato insieme, Papa Francesco è rientrato a Casa Santa Marta. Lo fa sapere, in una nota, la Sala Stampa della Santa Sede.

